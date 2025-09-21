Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye 2025'de haftanın son eleme adayı Çağatay oldu.

İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gitme kararı alarak kariyerine yurt dışında yön veren Çağatay, 27 yaşında ve doğma büyüme İstanbullu.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Çağatay Doğanoğlu kimdir? sorusu ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılan ancak ana kadroya giremeyen Çağatay, bu sezonun iddialı isimlerinden biri. Private chef olduğu bilinen Çağatay Doğanoğlu, yarışmaya katılmadan önce Liberya’da bir madende aşçılık yaparak çalışıyordu. İşte, MasterChef Çağatay hakkında bilgiler.

Çağatay Doğanoğlu Kimdir?

Geçtiğimiz yıl da MasterChef’e katılan ancak elenen Çağatay, bu sezonun iddialı isimlerinden. 27 yaşındaki Doğanoğlu’nun doğma büyüme İstanbullu olduğu kaynaklarda yer alırken Finike bağlantısı olduğu da söyleniyor.

Aslen nereli olduğuna dair ise net bir bilgi yok. Bunlara ek olarak Doğanoğlu’nun private chef olduğu biliniyor.

Aslında İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gitme kararı aldığı da bilgiler arasında. Liberya’da bir madende aşçılık yapan Doğanoğlu’nun 50 kişiye günlük yemekler hazırladığı biliniyor.