Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, 14 Mayıs seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Çağan, bu kapsamda kendisi gibi Ak Partiden Milletvekili Adayı olan Şaban Çopuroğlu ile birlikte Hacılar ilçesini ziyaret ettiler.

Ak Parti İl Yürütme Kurulu Üyesi Mahir Bayram, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Adıyaman, İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa İsaoğlu ve Muhammed Sefa Uludağlar’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde ilk olarak ilçenin işlek bölgelerinden olan Deredoğal caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldiler.

Burada talep ve önerileri dinleyen Çağan ve beraberindeki heyet, Herdem Sokak üzerindeki esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

İlçede son ziyareti Hisarcık Caddesi üzerinde hizmet veren esnafa yönelik gerçekleştiren Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, vatandaşların nabzını tuttu. Cumhur ittifakının ruhuna yakışır şekilde il genelinde seçim çalışması yürüttüklerini kaydeden Deniz Çağan, “Cumhur İttifakı, milletvekili seçimlerinden daha güçlü çıkacak. Tüm inancımız ve azmimiz bu yöndedir. Bizler Ak Parti’nin tüm milletvekili adayları olarak seçim gününe kadar sahadaki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu seçimlere, sadece Cumhurbaşkanını veya milletvekillerini belirlemeye yönelik bir seçim olarak bakmaktan ziyade bir beka meselesi olarak bakmak lazım. 15 Mayıs tarihinde inanıyor ve güveniyoruz ki Türk halkı, dünya lideri sayın cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan’a, yeniden yetki vererek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesine imkan tanıyacaktır. Kayseri genelinde yaptığımız ziyaretlerde vatandaşların büyük bir teveccühü ile karşılaşıyoruz. Özellikle son dönemlerde yapılan düzenlemelerle birlikte ülkemiz ve dolayısıyla şehrimiz, dünyayı saran pandeminin ekonomiye yönelik olumsuz etkisinden kurtulmaya başladı. Ekonomi konusuyla ilgili üretilen politikal sayesiyde Türkiye normalleşme anlamında birçok avrupa ülkesini geride bırakmıştır. Tabi bunların hepsi ortaya konulan güçlü bir iradeyle gerçekleşti. Bizlerde Ak Parti milletvekili adayları olarak yaklaşan seçimler öncesi bu konuları bir kez daha vatandaşlarımızla paylaşarak, kendilerinden gelecek talep ve önerileri dinliyoruz. İnşallah 15 Mayıs sabahı da aynı güçlü irade iş başına gelerek ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır. Bu duygularla bir kez daha partimize gönül veren siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim” diye konuştu. Haber Merkezi