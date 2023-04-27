Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Deniz Çağan bu kez de Talas ilçesinin kırsal mahallelerini ziyaret etti.

Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan’ın, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Ak Parti Milletvekili Adayı Bayar Özsoy, İl Yürütme Kurulu Üyeleri Mehmet Camcı Ve Emre Cıngıllıoğlu ile Önceki Dönem Meclis Üyesi Ahmet Tural’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde ilk olarak Örencik Mahallesine geçildi.

Mahalle sakinleri tarafından sıcak ilgiyle karşılanan Deniz Çağan ve beraberindeki heyet daha sonra Yamaçlı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve önerilerini dinlediler.

Talasın kırsal mahalleleri olan Süleymanlı, Sakaltutan ve Ardıç Mahallelerini de ziyaret eden Ak parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, ilçe merkezine geçerek, mevlana mahallesinde vatandaşın nabzını tuttu.

Gün boyu süren ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Çağan, yapmış oldukları ziyaretlerde istikrarın sürmesi adına bir kanaatin ortaya çıktığını belirterek, “Bizler Ak Parti Milletvekili Adayları olarak tam kadro sahadayız. Seçim çalışmaları kapsamında sıkmadığımız el kalmaması adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi adına yapılacak olan çalışmaları hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Ben inanıyor ve güveniyorum ki 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde kazanan yine Türkiye olacak. İstikrarın devamı adına halkımızın vereceği destek çok önemli. 15 Mayıs sabahında daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyoruz. Bu kapsamda bizlere sıcak ev sahipliği yapan tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi