Ne Olmuştu

Şarkıcı ve söz yazarı Çağan Şengül, 2 Ağustos 2025 tarihinde Ankara’da vereceği konser için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada Şengül ile birlikte toplam altı kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine hızla müdahale etmesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çağan Şengül Kimdir?

İstanbul doğumlu olan Çağan Şengül, 16 Kasım 1996’da dünyaya geldi. 1,80 metre boyundaki sanatçı, müzik kariyerine sosyal medya üzerinden paylaştığı cover’larla başladı. 2022’de çıkan ‘Çok Yazık’ adlı parçasıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Şengül, ‘Helal’, ‘Mağlup’, ‘Yansın’, ‘Mesafe’ ve ‘Ruh İzi’ gibi şarkılarıyla da müzik listelerinde yer aldı. Sanatçının yaklaşık 1,5 milyon aylık dinleyicisi bulunuyor.

Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı

Kazada yaralanan Çağan Şengül ve diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kısa süre içinde konserlerine devam edeceğini duyurdu.