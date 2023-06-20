Başvurularda son tarihin 30 haziran olduğunu belirten yetkililer, “Dağıtılacak Çadır Ağıllar yüzde 70 hibeli” dedi.

​Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, 2023 yılı için Çadır Ahır ve Çadır Ağıl yapımı hibe çağrı dönemi başladı. Bu çağrı ile yörede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, refahının arttırılması ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması, genç çiftçilerin üretime katılımının sağlanması hedefleniyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yetkililer başvurunun nasıl yapıldığına dair ise şu açıklamada bulundu: “Başvuru yapmak için ilçe tarım müdürlüğüne şahsen başvurunuz gereklidir. Başvuru dosyasını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen teslim ediniz. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formunu doldururken, ‘Proje Bütçesi’ bölümü dikkatlice hazırlanmalıdır. Tutarlar KDV hariç yazılmalıdır. Maliyet kalemleri piyasa şartlarına uygun olmalıdır. Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibinin sorumlu olduğunu unutmayınız! Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.”

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru için gereken şartlar hakkında açıklamada bulunan yetkililer, “Kurulum yapacağı yerin Sorgun’a bağlı köylerden herhangi birinde bulunması gereklidir. Kurulum yerinin tapusunun üzerine olması veya kira sözleşmesi olması gerekir. Yapılacak arazinin 8 metre x 30 metre ebatlarında çadırın kurulacağı için uygun boşlukta ve düzlükte olması gerekir. Arazi düzleme işi arazi sahibine aittir. Aktif olarak maaşlı bir işte çalışmamak. Dağıtılacak Çadır Ağıl yüzde 70 hibelidir. Tahmini katılımcı payı 50-55 bin lira olması beklenmektedir. Başvuru sonucunda hak kazanan çiftçilere form üzerinden verdikleri telefon numarasına sms ile bilgi verilecektir” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan