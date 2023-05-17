Yozgat Hak İş İl Başkanı Ferman Zararsız, ‘Daha Fazla Dayanışma, Daha Etkin Sendikacılık, Daha Güçlü Hak İş” temasıyla ve ‘Emeğin Evrensel Gücü Hak İş’ sloganıyla gerçekleştirilen kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Üst düzey protokol, delegeler ve binlerce Hak İş emekçisini kongreye katıldığını belirten İl Başkanı Zararsız, “Hak İş Konfederasyonu’nun 15. Olağan Genel Kurulu sonucunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan tekrar güven tazeledi. 15. Olağan Genel Kurulu, Konfederasyonumuza tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“HAK-İŞ, BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK”

Zararsız, “Hak İş’in yarım asrı aşkın ömrü boyunca ‘Emeğin Evrensel Gücü’ olarak emekçinin yılmaz iradesi, yoksulun, muhtacın merhameti, vicdanıdır. Maraş depreminde Hak İş teşkilatı büyük kayıplar verdi. Depremde, felaketlerde ve Hak İş’in bugünlere gelmesinde emeği geçen, Rahmet-i Rahman’a kavuşan yöneticilerimizi, temsilcilerimizi, şube başkanlarımızı, üyelerimizi ve yakınlarını rahmetle anıyor, geride kalanlara Cenab-ı Allah’tan sabırlar diliyorum. Hak İş’in Türkiye’de 20 işkolunun tamamında örgütlüdür. Hak İş, 21 sendikası, 81 il başkanlığı, 250’nin üzerinde şubesi ve 787 bin 747 üyesiyle tüm Türkiye sathında, bütün işkollarında örgütlü ve yetkili bir konfederasyondur” şeklinde konuştu.

“250 MİLYON YARDIMDA BULUNDUK”

Salgınının ekonomide neden olduğu zorluklar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, yangınlar, seller ve 11 ili vuran deprem felaketinin ülkemizde derin yaralar açtığının altını çizen Zararsız, “ 6 Şubat gecesinin seher vakti ve akabinde gerçekleşen, yüzyılın felaketi iki deprem, 11 ilimizde, 15 milyon insanımızı etkileyen, asırlar boyu zihinlerden silinmeyecek bir felakettir. 51 bine yakın canımızı kaybettik. 100’in üzerinde Hak İş üyesi felaketi bizzat yaşadı. 250 milyonun üzerindeki ayni ve nakdi yardım için bölgeye koştuk” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN YÜZYILI”

Ülkenin istikrarına, birliğine, bütünlüğüne, bağımsızlığına her fırsatta saldıran hainlerin hesaplarının 14 Mayıs’ta bir kez daha boşa çıktığını ifade eden Zararsız, “Biliyoruz ki, yeni yüzyıl güçlü iktidarların ve onun sonucu ortaya çıkan güçlü devletlerin yüzyılı olacaktır. Bu güçlü liderlik ve bu liderliğin sağladığı istikrarlı bir yönetim Türkiye yüzyılının anahtarıdır. Türkiye yüzyılı, aynı zamanda emekçinin de yüzyılı olacaktır” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”

Zararsız, “Konfederasyon olarak yürütülen çalışmalara da; kriz sürecinde maaşlardan alınan vergi oranlarının yüzde 10 oranında tutulmasını, kayıt dışı istihdam ve işsizlikle etkin bir mücadele yürütülmesini, taşeron çalışanların kadroya alınmasını, Kamu Çerçeve Protokolü’ne yerel yönetimlerin dahil edilmesini, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen emekçiler için tayin, becayiş ve nakil sorunlarının çözülmesini, mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini, mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışan işçilere yılda 52 günlük ilave tediye ödenmesini, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ve belediye şirketlerinde çalışanların da enflasyon farkı, enflasyon farkına ilave artışlar ve iyileştirmelerden istisnasız olarak yararlanmasını talep ediyoruz” dedi. Haber Merkezi