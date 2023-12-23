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İYİ Parti içerisinde istifaların ardı arkası kesilmezken, adaylar da belirginleşiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin ülkücü kökenli adayı Mansur Yavaş'a karşı yine ülkücü kökenli bir ismi, Ankara'da Oktay Vural veya Yozgatlı Kürşad Zorlu'yu düşünüyor. İstanbul'da ise Akşener'in bir numaralı tercihi Buğra Kavuncu.

31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala partilerin adayları da netleşmeye başlıyor. İYİ Parti, adaylarını belirlerken aynı zamanda 'istifa depremi' ile mücadele ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin yüksek oy oranına sahip illerinde kimleri aday göstereceği konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; İYİ Parti, İstanbul ve Ankara'da aday bulma konusunda zorlanırken, Ankara için ilginç bir formül üzerinde çalışıyor. CHP'nin Ankara adayının ülkücü kökenli Mansur Yavaş olması ve AK Parti'nin yine ülkücü kökenli Turgut Altınok'u aday göstereceğinin kesinleşmesi nedeniyle parti, Ankara için ülkücü kökenli bir aday düşünüyor.

ANKARA'DA ZORLU VE KÜRŞAD, İSTANBUL'DA KAVUNCU

Ankara'da Parti Sözcüsü Yozgatlı Kürşad Zorlu ve Oktay Vural'ın adı geçiyor. İstanbul için ise Buğra Kavuncu düşünülüyor. Muğla için Metin Ergun, Balıkesir için ise Turhan Çömez göz önünde bulunduruluyor. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay için Gökhan Zan düşünülürken, Mersin'de ise Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilmesi kesinleşiyor.

KAVUNCU SMS'LERİ GÖSTERDİ

İYİ Partili Buğra Kavuncu, dün resmi sosyal medya hesabından, birçok parti üyesine istifa sürecini anlatan mesajlar gönderildiğini duyurdu. Gönderilen mesajda, "Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz M. Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır il teşkilatımız İYİ Parti'den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-Devlet üzerinden 'parti üyeliği başvurusu' menüsünden İYİ Parti'den istifa edebilirsiniz" denildi. Kavuncu, bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadesini kullandı.