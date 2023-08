İstanbul TED Spor Kulübü’nde, 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Türkiye Şampiyonası’nın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, milli sporcular Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Melis Sezer ve İlay Yörük’ün katılımıyla gerçekleşti.

Kadınlarda 400 bin TL, erkeklerde 400 bin TL olmak üzere toplamda 800 bin TL para ödülünün dağıtılacağı ve 122 sporcunun ter dökeceği organizasyonun TED Spor Kulübü’ndeki basın toplantısı Başkan Cengiz Durmuş’un açılış konuşmalarıyla başladı.

Türkiye’nin çok yetenekli sporculara sahip olduğunu ve doğru stratejiler belirleyip, doğru zamanlarda gereken adımlar atılırsa sporcuların bunu dünyanın her yerinde gösterebileceğini söyleyen Durmuş, “Bu şampiyonada Türkiye’nin en iyileriyle, dünyanın en iyisi olabilmek için çalışan yetenekli sporcularımızla birlikteyiz. Yalnız Türkiye’nin her bölgesinde turnuvalarımız devam ediyor. Gaziantep’te Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası’nda 400 sporcuyla müthiş bir etkinlik düzenleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yönetimine de çok teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Yine İstanbul’da 12 yaşta, Antalya’da 16 yaşta, İzmir’de 14 ve 18 yaşta Türkiye Şampiyonaları devam ediyor. Ulusal turnuvalarla birlikte aynı zamanda dünyada en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülke olarak turnuvalarla, sporcuların eğitimleriyle en iyisi olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en iyilerinin yarıştığı, birbirinden keyifli maçlar seyredebileceğimiz bir tenis haftasını TED Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde böylesine muhteşem bir ambiyans ve harika kortlarda yaşayacağız. Hemen akabinde yine uluslararası anlamda dünyanın en eski ve en fazla sporcu katılımının olduğu Challenger turnuvalarından TED Open TED Spor Kulübü kortlarında devam edecek. Türkiye Şampiyonası’nda oynayan sporcularımız o arenada da dünyanın en iyisi olabilmek için bu kortlarda olacak” dedi.

“Tenisin gelişimini Anadolu’dan gelen turnuva sesleriyle, tenise olan ilginin nidalarıyla görüyoruz”

Türkiye’de tenisin doğru yerlere geldiğini, turnuvaların artık her noktada oynanabilesiyle ve her gün yenilenen bir başarıyla görüldüğünü aktaran Başkan Durmuş, “Türkiye artık bir tenis ülkesi oldu. Dünyanın birçok ülkesinin Türkiye’ye bakış açısını onlar tarafından takip edildiğini yurtdışına çıktığımız her toplantıda görüyoruz. Tesisleşme ve tenisin tabana yayılması noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projeleriyle paralel ilerliyoruz. Tenisin illerde, ilçelerde yaygınlaşması ve gelişmesi adına yerel yönetimlerle birlikte ne kadar büyük işler yaptığımızı her gün Anadolu’dan gelen turnuva sesleriyle, tenise olan ilginin nidalarıyla görüyoruz. Başarı asla bir Federasyonun tek başına kazanabileceği bir şey değil kulüplerimiz, sporcularımız, ailelerimiz antrenörlerimiz ile oluşturduğumuz pozitif etkiyle çocuklarımıza tenis sevgisini aşılayarak kortlardan turnuvalara turnuvalardan finallere gelen bir sistem olması gerekiyordu ve bu kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da bu anlamda her götürdüğümüz projeye destek verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cem İlkel: “Büyükler Türkiye Şampiyonası ilk kez bu kadar güçlü”

2022 Büyükler Türkiye şampiyonu dünya 219 numarası, A Milli Takım sporcusu Cem İlkel, 12 yaşından beri Türkiye şampiyonalarında oynadığını ancak şampiyonayı ilk kez bu kadar güçlü gördüğünü aktardı. İlkel, “12, 14, 16 ve 18 bütün yaş kategorilerini oynadım ve küçükken Büyükler Türkiye Şampiyonası’nı izlemek benim için büyük zevkti. Çünkü Türkiye’nin en prestijli en önemli turnuvasıydı. Ama açıkçası ilk defa bu kadar güçlü olduğunu görüyorum. Bu da bizim Türk tenisini başkanımızla, oyuncularımızla, kulüplerimizle çok daha ileri seviyeye getirdiğimizi gösteriyor. Hem bu hafta hafta hem de önümüzdeki hafta çok önemli turnuvalar var TED Spor Kulübü’nde tenis seven herkesin buraya gelmesini bekliyorum. Bize bu şansı verdiği için Türkiye Tenis Federasyonu’na ve TED Spor Kulübü’ne çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Altuğ Çelikbilek: “Para ödülüyle beraber katılım üst seviyelere ulaştı”

Dünya 264 numarası A Milli Takım sporcusu Altuğ Çelikbilek de şampiyonada katılımın üst seviyelere ulaştığını aktardı. Çelikbilek, “Yıllardır Türkiye Şampiyonası düzenleniyor ama son iki üç yıldır özellikle konulan para ödülüyle beraber katılımın artmasıyla çok üst seviye bir turnuva gerçekleşiyor bu sene. Haftaya TED Open var ona da çok iyi bir hazırlık turnuvası oluyor bizim için. Bütün hafta ve haftaya da TED Open’da maçlara bekliyoruz. İnşallah herkese güzel bir tenis izletebiliriz. Bu turnuvada emeği geçen yapılmasında katkıları olan başta federasyon başkanımız Cengiz Durmuş ve TED Spor Kulübü olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Melis Sezer: “Büyükler Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin en prestijli turnuvası”

Turnuva için heyecanlı olduğunu söyleyen Türk tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan milli tenisçi Melis Sezer, “Bu turnuvada katılım gerçekten çok yüksek turnuvanın ödülü güzel. Kendimi bildim bileli Türkiye Şampiyonası oynuyorum 12 yaşımdan beri ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Türkiye’nin en prestijli turnuvası. Çiftlerde olduğu kadar teklerde de kendimden bu hafta başarılı bir performans bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Ergi Kırkın: “Maçlarda çok iyi bir mücadele var”

Büyükler kategorisinde ilk kez Türkiye Şampiyonası oynayacağını söyleyen Ergi Kırkın, “Erkeklerde en iyi seviyedeki tenisçilerimiz bu şampiyonada oynuyor maçlarda çok iyi bir mücadele var, çok iyi maçlar oluyor o yüzden herkesi de izlemeye davet ediyoruz” cümlelerine yer verdi.

İlay Yörük: “Türkiye’de oynamak çok güzel”

Genç milli sporculardan İlay Yörük de, “Böyle büyük bir organizasyonun içinde yer almak çok güzel. Açıkçası bu hafta için heyecanlıyım uzun zamandır ulusal bir turnuva oynamıyorum. Uzun bir aradan sonra Türkiye’de turnuva oynamak çok güzel” açıklamasını yaptı.

30 Ağustos Çarşamba çeyrek final karşılaşmaları gerçekleşecek Büyükler Türkiye Şampiyonası, 1 Eylül Cuma final maçlar ile son bulacak. İHA