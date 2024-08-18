Vatandaşları uyaran İl Emniyet Müdürlüğünce halka açık Wi-Fi ağlarını kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Parolasız ağlara otomatik bağlan seçeneğini kapatın. Çevrim içi alışverişler, bankacılık işlemleri gibi kritik bilgiler içeren işlemlerinizi bu tür ağlar üzerinden yapmayın. Kullanacağınız halka açık Wi-Fi ağının isim ve güvenlik simgesini kontrol edin. Bağlanmak istediğiniz ağın doğru ve resmî ağ olduğundan emin olun” ifadelerine yer verildi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kısa süre önce yapılan bir ankette, tablet kullanıcılarının yüzde 70'i ve akıllı telefon/cep telefonu kullanıcılarının yüzde 53'ü halka açık Wi-Fi erişim noktalarını kullandıklarını belirtmiştir. Ancak, halka açık Wi-Fi üzerinden gönderilen veriler kolaylıkla ele geçirilebileceği için birçok mobil cihaz ve dizüstü bilgisayar kullanıcısı kişisel bilgilerinin, dijital kimliklerinin ve paralarının güvenliğini riske atmaktadır. Üstelik cihaz veya bilgisayar etkili bir güvenlik ve kötü amaçlı yazılımdan koruma ürünüyle korunmuyorsa riskler daha da artar.

HALKA AÇIK Wİ-Fİ'DA GÜVENLİĞİNİZİ KORUMAYA YÖNELİK KABLOSUZ GÜVENLİĞİ İPUÇLARI

Kafe, otel, alışveriş merkezi, havaalanı ve diğer birçok yerin müşterilerine halka açık Wi-Fi ağına ücretsiz erişme olanağı sunmasıyla birlikte, kullanıcılar dışarıdayken e-postalarını kontrol etmek, sosyal ağları takip etmek veya internette gezinmek için kolay bir yola sahip olmuştur. Ancak, siber suçlular halka açık Wi-Fi ağlarını sıklıkla izleyerek bağlantı üzerinden aktarılan verileri ele geçirirler. Böylelikle suçlu, kullanıcının bankacılık işlemlerinde kullandığı kimlik bilgilerine, hesap parolalarına ve diğer değerli verilerine erişebilmektedir.

Kaspersky Lab'in internet güvenliği uzmanları ekibi, şu faydalı ipuçlarını önermektedir:

Dikkatli olun, halka açık Wi-Fi, doğası gereği güvensizdir. Bu nedenle dikkatli olun. Her cihazın risk altında olabileceğini unutmayın. Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler, kablosuz güvenlik risklerine maruz kalabilir.

TÜM Wİ-Fİ BAĞLANTILARINA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN

Wi-Fi bağlantısının her zaman yasal olduğunu düşünmeyin. Şüphe etmeyen kullanıcıların değerli kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışan bir siber suçlu tarafından oluşturulmuş sahte bir bağlantı da olabilir. Her şeyi sorgulayın ve bilinmeyen ya da tanımadığınız bir kablosuz erişim noktasına bağlanmayın.

YASAL BİR KABLOSUZ BAĞLANTI OLDUĞUNU DOĞRULAMAYA ÇALIŞIN

Kötü amaçlı kullanıcılar tarafından oluşturulmuş bazı sahte bağlantılar, ücretsiz Wi-Fi bağlantısını sunan kafenin, otelin veya mekanın adıyla kasıtlı olarak benzerlik gösteren bir bağlantı adına sahip olabilir. Halka açık Wi-Fi bağlantısını sağlayan mekandaki bir çalışanla konuşup yasal Wi-Fi erişim noktası hakkında bağlantının adı ve IP adresi gibi bilgileri edinin.

VPN (SANAL ÖZEL AĞ) KULLANIN

Halka açık Wi-Fi ağına bağlanırken VPN kullandığınızda ağdan geçen tüm verilerinizi etkili bir şekilde şifreleyen bir "özel tünel" kullanmış olursunuz. Bu yöntem, ağda gizlenen siber suçluların verilerinizi ele geçirmesini engellemeye yardımcı olabilir.

BELİRLİ WEB SİTESİ TÜRLERİNİ KULLANMAKTAN KAÇININ

Sosyal ağ siteleri, online bankacılık hizmetleri veya kredi kartı bilgilerinizi saklayan web siteleri gibi siber suçluların kimliğinizi, parolalarınızı veya kişisel bilgilerinizi ele geçirme olasılığının olduğu web sitelerinde oturum açmaktan kaçınmak iyi bir fikirdir.

CEP TELEFONUNUZU KULLANMAYI TERCİH EDİN

Sosyal ağ, online alışveriş ve online bankacılık siteleri gibi hassas bilgileri saklayan veya bu tür bilgilerin girilmesini gerektiren web sitelerine erişmeniz gerekiyorsa bu sitelere halka açık Wi-Fi bağlantısı yerine cep telefonu ağınız üzerinden erişmeniz daha doğru olacaktır.

CİHAZINIZI SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUYUN

Tüm cihazlarınızın sıkı bir kötü amaçlı yazılımdan koruma ve güvenlik çözümüyle korunduğundan ve bu çözümün olabildiğince düzenli bir şekilde güncellendiğinden emin olun.