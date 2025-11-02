Piramitlerin gölgesinde, tarihle modernliği bir araya getiren dev bir proje. Mısır’ın Giza kentinde yapımı yirmi yılı aşan Büyük Mısır Müzesi açıldı. Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olarak bilinen müzede, Tutankhamun’un mezarından çıkarılan tüm eserler ilk kez bir arada sergileniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, “Bugün hep birlikte Büyük Mısır Müzesi’nin açılışını kutlarken, bu kadim ulusun hikâyesinde bugüne ve geleceğe dair yeni bir sayfa yazıyoruz. Bu müze, tek bir medeniyete Mısır medeniyetine adanmış dünyanın en büyük müzesidir ve bu medeniyetin görkemi ile zarafeti asla solmaz. Bu muazzam yapı yalnızca paha biçilemez eserlerin sergilendiği bir mekân değil, aynı zamanda Mısır halkının dehasına canlı bir tanıklıktır” ifadelerini kullandı.

Tutankhamun’un altın maskesi, tahtı, savaş arabaları hepsi Büyük Mısır Müzesi'nde bir arada. Projeye yaklaşık 1.2 milyar dolar harcandı. Yılda 8 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı, “Sizi bu törenin tadını çıkarmaya davet ediyorum ve bu müzeyi bir diyalog platformu, bir bilgi merkezi, insanlık için bir buluşma noktası ve yaşamı seven, insanın değerine inanan herkes için bir ışık kaynağı haline getirmeye çağırıyorum” diye konuştu.

Müzenin 500 000 metrekarelik alanı bulunuyor. Dış cephesinde hiyeroglifler bulunuyor. Üçgen kesimli albestrat camların ardında ise 3200 yıllık, 16 metre uzunluğunda asılı bir obelisk ile Ramesses II heykeli bulunuyor. Zemin kattaki büyük pencere, Giza piramitlerini çerçeveliyor.