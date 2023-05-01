1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kaymakam Topuz,işçi ve emekçinin Türkiye’nin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkılar sağladığını söyledi.

Topuz, yayınladığı kutlama mesajında, “Her geçen gün gelişmekte olan ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkılar sağlayan, özveriyle çalışan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugünün kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm işçi ve emekçi kardeşlerime ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice güzel günler diliyorum” şeklinde konuştu.HABER MERKEZİ