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31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıktı.

Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon TL, 3, 5, 5, 0, 0, 5, 4 numaralarına isabet etti. Milli Piyango Online üzerinden satılan tam biletin sahibi 400 milyon TL’lik ikramiyeyi kazandı.

Amorti çıkan numaralar ise 2 ve 7 oldu.

Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, bugüne dek verilen en yüksek tutar olan 400 milyon TL’lik ikramiye satılan bir tam bilete çıktı. Büyük ikramiye ilk çekilişte Milli Piyango Online üzerinden alınan bilete isabet etti.

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