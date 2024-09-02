Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, yeni personel alımı için düğmeye bastı. TCDD'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere toplamda 109 işçi istihdam edilecek.

TCDD, bu personel alımlarını belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında gerçekleştirecek. İllere göre iş gücü talepleri, KPSS şartı gözetilerek Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar duyurulacak. Başvuru yapacak adayların detaylı bilgilere TCDD'nin resmi internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) üzerinden ulaşabileceği bildirildi.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor. İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede yer alan adaylar, evraklarını belirtilen tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmekle yükümlü olacak.

Alım yapılacak iller arasında İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar bulunuyor.