Başkan Yalçın, Saat Kulesi Meydanı ve Şehit Mehmet Köklü Parkıyla birlikte bütünlük arz eden bölgede başlattığımız kamulaştırma çalışmalarımız doğrultusunda bölgede bulunan 3 taşınmazın yıkımını etap etap tamamlayarak ilçemizin tıkanmış olan damarlarını açtık ve bölgeye nefes aldırdık dedi.

Yalçın yaptığı açıklamada; “Bundan sonraki süreçte ortaya çıkan alanda gerçekleştireceğimiz proje ile ilçemize değer katacak ve Saat kulesi meydanını ilçemizin yeni merkezlerinden biri konumuna getireceğiz. Şehirleri güzelleştiren, kentleri yaşanılabilir yapan ortak kullanım alanları ve meydanlarıdır anlayışıyla çalışmaya, yeni değerler üretmeye devam edeceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit