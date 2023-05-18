Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Milletin kurtuluşu ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden bir sürecin başlangıcı olması nedeniyle

19 Mayıs’ın milletin zihninde önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Taşkın; çocuk, kadın, yaşlı demeden milli mücadeleye destek veren nice isimsiz vatansever kahramanların fedakârlığı ve vefakârlığı sayesinde dünya tarihinde adeta destan yazıldığını söyleydi.

Taşkın mesajında şunları ifade etti: “Tarihimiz gurur ve iftihar dolu destansı başarılarla dolu. Çocuklarına ve gençlerine bayram hediye eden tek milletiz. Bu nedenle bugünün anlam ve önemi üzerinde duruyoruz. 19 Mayıs, milletimiz için ilelebet sönmeyecek bir meşalenin ateşlenmesidir. Gençlerimiz bu meşaleyi birbirine devrederek vatan nöbetinden asla taviz vermeyecektir. Bu nedenledir ki çocuklarımıza 19 Mayıs ruhunu aşılamalıyız. Bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün korunmasını, huzur ve güven içinde yaşamamızı temin eden bir tarih olarak milletin önünü açan 19 Mayıs’ın ekonomik, sosyal, kültürel, milli ve tarihi etkileri görülürken, aynı zamanda dünya tarihine de etkileri olan büyük bir zaferdir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, milletimizi ve gençliği bu duygular içinde selamlarken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” Haber Merkezi