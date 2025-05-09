Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanları ile çok sayıda bakanlık, üniversite, belediye ve genel müdürlük bünyesinde memur, sözleşmeli personel, işçi ve akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Türkiye genelinde birçok il ve ilçeyi kapsayan alımların detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA KURUMDA ALIM YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın duyurduğu ilanlara göre, en büyük alımı Sağlık Bakanlığı gerçekleştirecek. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi istihdam edilecek. Söz konusu alımlar; hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi çok sayıda pozisyonu kapsıyor.

Eğitim ve araştırma kurumları da kadro açtı. Bu kapsamda;

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 96 sözleşmeli personel alacak.

Ege Üniversitesi, akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla 70 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Boğaziçi Üniversitesi, bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla 4 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 5 sürekli işçi alımı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, dijitalleşme sürecine katkı sağlamak üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Bazı uzmanlık alanlarında da personel ihtiyacı duyuluyor. Örneğin;

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, denetim kadrosuna 4 müfettiş yardımcısı alacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hizmet noktaları için toplam 78 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Yerel yönetimler de kamu istihdamında önemli bir paya sahip. Farklı şehirlerdeki belediyeler, çeşitli kadrolar için alım gerçekleştirecek. Bu kapsamda;

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 90 itfaiye eri alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 50 memur alımı yapacak.

Afyonkarahisar Belediyesi, hem memur hem de itfaiye eri kadrosu açtı.

Zonguldak Belediyesi, 10 memur istihdam edecek.

Göksun Belediyesi, 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İnebolu Belediyesi, 5 geçici ve 1 sürekli işçi alacak.

Otlukbeli Belediyesi, harita mühendisi kadrosu için ilan yayımladı.

Söğütlü Belediyesi ise 1 memur alımı gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI: TARİHLER KURUMLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Kamu personeli alımlarına ilişkin başvurular, 2 Mayıs itibarıyla alınmaya başlandı. Ancak her kurumun başvuru süresi farklılık gösteriyor. Bazı ilanlarda son başvuru tarihi 9 Mayıs olarak belirlenirken, bazı belediyelerin personel alımları için son başvuru tarihleri Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.

ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARI: ŞARTLARI DİKKATLE OKUYUN

Her ilan, kendine özgü başvuru koşulları ve belgeler içermektedir. Bu nedenle başvuru yapacak adayların, ilanlarda belirtilen özel ve genel şartları, başvuru yöntemlerini, istenilen belgeleri ve son başvuru tarihlerini dikkatle incelemesi gerekiyor. Adayların, yanlış veya eksik belgeyle başvuru yapmaları durumunda başvurularının reddedilebileceği hatırlatıldı.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Tüm ilanlara ve detaylı başvuru bilgilerine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili kurumların web sayfalarından ulaşmak mümkün. Adayların ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de birçok ilana elektronik ortamda başvuru yapabileceği bildirildi.