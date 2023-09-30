Oyuncu Büşra Pekin’in hayatı ve kim olduğu araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Büşra Pekin kimdir? İşte detaylar…

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Elif Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir. Annesi Ankaralı, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. Lise eğitimine Yaşar Neng Koleji’nde başlamış ve ABD Arkansas Lake Side High School’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde almıştır.

BÜŞRA PEKİN'İN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2002 yılında "En Son Babalar Duyar" dizisinde konuk oyuncu olarak başlamıştır. Ardından 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmış ve 2006 yılında yeni nesil "Bir Demet Tiyatro" ekibinde yer almıştır. 2007 yılında "Kutsal Damacana" adlı filmde Selen karakteriyle başrolde yer almıştır. Dizi projelerinin yanı sıra 2008-2010 yılları arasında "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında çeşitli tiplemelerle ve skeç yazarlığıyla tanınmıştır. 2009 yılında "Neşeli Hayat" filmindeki rolüyle Sadri Alışık ödülü ve SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Aynı yıl "Çok Filim Hareketler Bunlar" filminde de yer almıştır. 2011 yılında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şirin Hatun karakteriyle konuk oyuncu olarak görülmüştür. 2014 yılında "Hadi İnşallah" filminde Murat Boz ile başrolü paylaşmış ve yazar Pucca'yı canlandırmıştır. Sonrasında "Mucize," "İtirazım Var," "Kolonya Cumhuriyeti," "Tatlım Tatlım," "Fırıncının Karısı," "Bayi Toplantısı" gibi önemli filmlerde başrol oynamıştır. Son olarak 2022 yılında "Dilberay" filminde ses sanatçısı Dilber Ay'ı canlandırmıştır.

BÜŞRA PEKİN HANGİ DİZİ VE PROGRAMLARDA YER ALDI?

2002 - En Son Babalar Duyar

2003 - Hayat Bilgisi

2006 - Bir Demet Tiyatro

2006 - Fırtına

2008 - Sınıf

2008-2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2010 - Geniş Aile

2011 - Muhteşem Yüzyıl

2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer

2012 - Annem Uyurken

2012 - İşler Güçler

2014-2015 - Kardeş Payı

2014 - Kim O!

2023 - Yıldız De Bana

BÜŞRA PEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2007 - Kutsal Damacana

2009 - Neşeli Hayat

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2010 - Gişe Memuru

2013 - Mutlu Aile Defteri

2014 - İtirazım Var

2014 - Hadi İnşallah

2014 - Mucize

2015 - Nadide Hayat

2016 - Benim Adım Feridun

2017 - Kolonya Cumhuriyeti

2017 - Tatlım Tatlım

2019 - Fırıncının Karısı

2020 - Bayi Toplantısı

2022 - Dilberay

2023 - Çok Aşk