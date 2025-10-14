Son dönemin popüler isimlerinden Büşra Develi'nin sevgilisi Ralph Sason, hem kariyeri hem de kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Ralph Sason Kimdir?

Ralph Sason, yeni neslin önde gelen şeflerinden biri olarak tanınıyor.

Bebek'in ikonik mekânı Lucca'nın gastronomi direktörü ve yönetici şefi olarak görev yapıyor.

Dünya mutfağı konusundaki geniş tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla, Lucca'nın menüsüne özgün ve yaratıcı lezzetler katmayı hedeflemektedir.

Metinde Ralph Sason'un yaşıyla ilgili ve memleketi ya da doğum yeri hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.