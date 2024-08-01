Türkiye'yi boks kategorisinde temsil eden Sürmeneli, çeyrek finale yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

26 Mayıs 1998'de Bursa'da doğan Busenaz Sürmeneli, Trabzonlu bir ailenin çocuğudur ve Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır. Başarılı boksör, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur.

Busenaz Sürmeneli, 2020 Yaz Olimpiyatları, 2019 ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası ile 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. İşte başarılarından bazıları:

2019 Dünya Şampiyonası: Ulan-Ude, Rusya'da düzenlenen turnuvada finalde Çinli Yang Liu'yu 4-0 yenerek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları: Velter sıklet final maçında Çinli Gu Hong'u 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Bu, Türkiye'nin boks branşında kazandığı ilk olimpiyat altın madalyasıdır.

2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası: İstanbul'da düzenlenen turnuvada 66 kiloda altın madalya kazandı.

2023 Mustafa V. Koç Spor Ödülü: Bu prestijli ödülü kazandı.

2024 Avrupa Boks Şampiyonası: Belgrad, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova'yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.

TRANSFERLER VE GELECEK

2024 yılında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sürmeneli, gelecekte daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ediyor. Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek yeni zaferlere imza atmayı hedefliyor.

Busenaz Sürmeneli'nin başarılarla dolu kariyeri ve azmi, genç sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.