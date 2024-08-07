Buse Tosun Çavuşoğlu Kimdir

Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu, Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Çavuşoğlu, kadınlar 68 kg bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Buse Tosun Çavuşoğlu, 5 Aralık 1995 tarihinde İzmir'de doğdu. Güreş kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübünde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda devam etmektedir. Genç yaşta büyük başarılar elde eden Tosun, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ve 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

BAŞARILAR VE KARİYER YOLCULUĞU

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun uluslararası arenada birçok başarısı bulunuyor. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen bu şampiyonada, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store'u 6-3 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. 2017 yılında Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 68 kiloda üçüncülük elde eden Tosun, olimpiyatlarda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, 21 yaşındayken Rio 2016 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmişti.

Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Tosun, Avrupa üçüncüsü oldu. 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 68 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu, 13 Ağustos 2021 tarihinde Serkan Çavuşoğlu ile evlendi.