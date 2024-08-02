2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi yüksek atlama branşında temsil eden Buse Savaşkan, atletizm dünyasında dikkat çeken bir isim. 2 Ağustos 2024 Cuma günü saat 11.15'te Stade de France'da gerçekleştirilen elemelerde Buse Savaşkan, 1.88 metre yüksekliği geçti. Ancak, ilk atlayışında 1.95 metreyi geçemedi ve final mücadelesine kalıp kalamayacağı merak konusu oldu. Yüksek atlama branşındaki final mücadelesi 4 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

BUSE SAVAŞKAN'IN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 tarihinde Kıbrıs'ta doğdu. Yüksek atlama branşında uluslararası alanda ilk deneyimini 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 1.75 metre ile yaşadı. 2019 yılında İsveç’in Gävle kentinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1.68 metre ile final mücadelesine geçemedi. Ertesi yıl, İstanbul’daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1.75 metre ile beşinci, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ise aynı yükseklikte altıncı oldu. 2021 yılında İstanbul’da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1.80 metre ile bronz madalya kazandı. Savaşkan, 2020'de açık hava, 2021'de ise salon yüksek atlamada Türkiye şampiyonu oldu.

Savaşkan, elemelerden bir gün önce yaptığı paylaşımda “Hayallerinin gerçekleştiği anda” ifadesini kullandı. Şunları söyledi: “Sonunda hayallerimin gerçekleştiği andayım ve Paris 2024 Olimpiyatlarında stadyumdayım. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir ortam, gerçekten yarın burada yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın Türkiye saati ile 11.15’te ben de burada yerimi alacağım. Umarım güzel sonuçlar elde ederim ve tabii ki ülkemi gururlandırırım.”

BUGÜNÜN OLİMPİYAT PROGRAMI

10:00 Atıcılık - Şevval İlayda Tarhan (Yavaş atış) Kadınlar 25m Ateşli Tabanca Elemeleri

10:00 Atıcılık - Şimal Yılmaz (Yavaş Atış) Kadınlar 25m Ateşli Tabanca Elemeleri

11:00 Judo - Kayra Özdemir Kadınlar +78 kg

11:00 Judo - İbrahim Tataroğlu Erkekler +100 kg

11:15 Atletizm - Buse Savaşkan Kadınlar Yüksek Atlama Eleme

11:18 Kürek - Eliz Özbay Kadınlar Tek Çifte D Finali

12:05 Okçuluk - Mete Gazoz - Elif Berra Gökkır Karışık Takım Müsabakaları

12:35 Atletizm - Özkan Baltacı Erkekler Çekiç Atlama Eleme

13:00 Atıcılık - Şevval İlayda Tarhan (Hızlı atış) Kadınlar 25m Ateşli Tabanca Elemeleri

13:00 Atıcılık - Şimal Yılmaz (Hızlı Atış) Kadınlar 25m Ateşli Tabanca Elemeleri

13:00 Yelken - Deniz Çıkar - Lara Nalbantoğlu 470 Karışık Takım 1 ve 2. yarış

13:00 Yelken - Ecem Güzel Ilca 6-2-4 Yarış

13:15 Yelken - Yiğit Yalçınçıtak Ilca 8 3. ve 4. yarış

17:02 Boks - Esra Yıldız Kahraman Kadınlar Son 16 Turu

19:15 Atletizm - Tuğba Danışmaz Kadınlar 3 Adım Atlama Eleme