Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kadınlar 50 kilo boks kategorisinde Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükselen Çakıroğlu, büyük bir başarıya imza attı. 2019'da Avrupa şampiyonu olarak adını duyuran milli boksör, Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü unvanını taşıyor. İşte, Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı ve kariyerine dair detaylar.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1996'da Trabzon'da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, boks kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atmıştır. 2019 yılında Avrupa şampiyonu olan Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sinek sıklette gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, 2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü kazandı.

Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan Çakıroğlu, spor kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.

OLİMPİYAT BAŞARILARI VE DİĞER TURNUVALAR

2021'de Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya kazanarak olimpiyatlarda seri başı olma hakkı elde etti ve Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazandı. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sinek sıklet finalinde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya yenilerek gümüş madalya elde etti.

2022'de İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı yıl Karadağ'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ve Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda da altın madalya kazandı.

2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü aldı.

Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası 52 kilo final maçında Rus boksör Anastasiia Kool’u 5-0 mağlup edip altın madalya kazanarak üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda finale yükselerek bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.