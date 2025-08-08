Burunu yeniden şekillendirme ameliyatı olanları uyaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Soner Kadıköylü, "Burun estetiği düşünen bir hastanın eş zamanlı olarak burun tıkanıklığı da varsa, buna sebep olan durumlar muayene veya görüntülemeyle tespit edilerek fonksiyonel, sağlık amaçlı yaklaşım göz önünde tutulmalıdır. Yaz veya kış aylarında operasyonun yapılmasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak yaz aylarında burun cildini güneşten ve sıcaklardan korumaya dikkat edilmelidir " dedi.

Medical Park Seyhan Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Soner Kadıköylü, rinoplasti (burun estetiği) hakkında açıklamalarda bulundu. Kadıköylü, "Rinoplasti, burunu yeniden şekillendirme ameliyatıdır. Hastanın eş zamanlı olarak burun tıkanıklığı varsa, buna sebep olan durumlar muayene veya görüntülemeyle tespit edilerek fonksiyonel, sağlık amaçlı yaklaşım göz önünde tutulmalıdır" diye konuştu.

"İsteğe Bağlı Ve Zorunlu Olabilir"

Burun estetiğinin çoğu zaman hasta isteği ile yapıldığını dile getiren Kadıköylü, "Bazı durumlarda ise hastanın isteği olmadan da yapılması gerekebilir. Örnek olarak, burunda oluşan çökme, aşırı burun eğriliği, aşırı burun ucu düşüklüğü gibi nedenler gösterilebilir"ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinin kemik ve kıkırdak gelişimi tamamlandıktan sonra yapılabildiğini, bu nedenle 18 yaşından itibaren yapıldığının altını çizen Op. Dr. Kadıköylü, "Fiziksel gelişimini tamamlamamış bireyler, ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, kanama bozukluğu olanlar veya cerrahın önerilerini takip edemeyecek durumda olan kişiler rinoplasti ameliyatı için uygun aday değillerdir. Ameliyat planlanan hastalar genel anestezi tetkiklerine göre değerlendirilirler. Kan tetkikleri (kanama zamanı, kan sayımı, duruma göre Hepatit markerlar), EKG ve akciğer röntgeni rutin istenen tetkiklerdir. Hastada guatr veya farklı bir ek hastalık varsa bu doğrultuda gerekli tetkiklere de ayrıca bakılmalıdır" şeklinde konuştu.

Ameliyat süreci ve sonrasından bahseden Kadıköylü, şu bilgileri paylaştı:

"Ortalama ameliyat 2-3 saat kadar sürmektedir. Genel anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyat sonrasında ilk gün hastada genellikle hafif kan sızıntısı, ağrı, ödem az da olsa görünür. 3. gün gözaltı şişliği maksimum düzeye çıkarak sonra hızlıca inmeye başlar. 10. güne kadar minimal düzeye ulaşmış olur. Bu süreç içerisinde buz uygulaması, baş kısmı yüksekte tutarak uyumak, oluşan şişliği belirgin düzeyde azaltmaktadır. Hastanın özellikle ilk bir ay dolana kadar, hatta üçüncü aya kadar burun travmalarından kendisini koruması son derece önemlidir. Gözlük kullanıyorlarsa 6. Haftadan sonra kullanabilirler. İlk üç ay hastanın kendisini güneşten de koruması gerekmektedir. Ortalamada 10 günlük bir sürede hasta kendisine verilen önerilere tam uyum sağlaması durumunda etkiler geçmeye başlar. Burun son halini operasyondan 6-12 ay sonra almaktadır. Bu süre özellikle hastanın cilt kalınlığıyla orantılıdır. İnce cilt yapısına sahip hastalarda iyileşme süreci daha kısa sürmektedir."

"Açık Veya Kapalı Ameliyat Uygulanabilir"

Rinoplastinin açık veya kapalı yöntem ile yapıldığını dile getiren Kadıköylü, "Her iki yöntemin de artı ve eksileri mevcuttur. Doktor hangi yöntemle kendisini daha rahat hissediyor ve başarılı oluyorsa, o yöntemi kullanmaktadır. Rinoplasti ameliyatı sürekli ilerleyen teknoloji ve tekniklerle bağlantılı olarak gelişmekte olan bir operasyondur. Birçok tekniğin bir arada kullanılması da mümkündür. Doktorlar bu gelişmeleri takip ederek hastalarına daha iyi sonuçlar verebilmek adına çoğu zaman değişiklikler yapmaktadırlar"diye kaydetti.

Yazın ya da kışın operasyon olmanın hasta konforu açısından bir farkı olup olmadığı konusunda bilgi veren Kadıköylü, "Yaz veya kış aylarında operasyonun yapılmasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak yaz aylarında burun cildini güneşten ve sıcaktan korumak açısından ekstra dikkat edilmesi gerekmektedir"diyerek sözlerini tamamladı.