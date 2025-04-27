On binlerce öğrencinin katılımıyla yapılan 2025 İOKBS bursluluk sınavının sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte açıklanacak.

2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonuçları için tarih belli oldu. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim hayatlarına destek olacak burs kazanmak için yarıştığı bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. 2025 bursluluk sınavı takvimine göre, sonuçlar 30 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak.

İOKBS sınavı, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla burs kazanmalarını sağlayan önemli bir sınav olarak öne çıkıyor. Sınavın ardından, öğrenciler ve aileleri, sonuçların açıklanacağı bu tarihi heyecanla bekliyor.