Burdur Yozgat Kaç Kilometre?

Burdur Yozgat arası yaklaşık olarak 632 kilometre mesafededir.

Burdur Yozgat Arası Kaç Saat?

Burdur Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 6 saat 8 dakika sürmektedir.

Burdur Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Burdur Yozgat arası otobüsle ortalama 9 saat 50 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Burdur Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Burdur ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 632 Kilometrelik Burdur Yozgat mesafesi için 41,1 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 2.103 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 37,9 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 2.031 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 49.3 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.270 ₺ olacaktır.