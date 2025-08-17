Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında uzun yıllardır siyasi yaşamını sürdüren Burcu Köksal, hukuk alanındaki uzmanlığı ve aktif görevleriyle dikkat çekiyor. Meclis çalışmalarından belediye başkanlığına uzanan yolculuğunda kadın temsiliyetine verdiği önemle öne çıkıyor.

Nerede Doğdu Kaç Yaşında

Burcu Köksal, 1 Ocak 1980’de Afyonkarahisar’da doğdu. 2025 itibarıyla 45 yaşında olan Köksal, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Hukuk eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayarak mezun oldu.

Hukuk Kariyerine Nasıl Başladı?

Üniversite yıllarından sonra Afyonkarahisar Barosu’na bağlı olarak avukatlık mesleğine adım attı. Baro içinde özellikle kadın ve çocuk hakları alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti. Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Staj Komisyonu’nda aktif roller üstlendi.

Siyasete Nasıl Adım Attı?

Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılarak siyasete giriş yapan Köksal, önce CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. Kadınların siyasi hayatta daha fazla yer alması için sahada aktif olarak çalıştı.