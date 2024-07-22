Oyuncu Burcu Günay, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme bomba gibi düştü. Günay, marketten satın aldığı ünlü bir markaya ait çikolatanın içinden çıkanla ilgili büyük bir tepki gösterdi.

Burcu Günay, paylaştığı videoda, ünlü bir markanın çikolatasını yerken içinde böcek bulduğunu belirtti. Gözlerine inanamadığını söyleyen Günay, “Şu anda şok yaşıyorum. Çok bilindik bir markanın çikolatasını aldım ve böyle bir şeyle karşılaştım. Son kullanma tarihi 14 Mart 2025 olarak gözüküyor ancak içinde ne olduğunu bilmediğim bir şey var, kurtçuk mu böcek mi ne olduğu belli değil” ifadelerini kullandı.

BURCU GÜNAY KİMDİR?

Başarılı oyuncu Burcu Günay, 23 Temmuz 1980'de Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Günay, oyunculuk kariyerine 2007 yılında Yaprak Dökümü dizisinde rol alarak başladı. Bu dizide uzun süre oynayan Günay, ilerleyen yıllarda birçok dizide önemli roller üstlendi ve başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

Şöhret hayatına Yaprak Dökümü ile başlayan güzel oyuncu, etkileyici performanslarıyla hafızalara kazındı.