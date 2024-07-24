Burcu Gönder kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, Burcu Gönder kimdir? İşte detaylar…

Burcu Gönder, Türk oyuncu ve sanatçıdır. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi'ne giren Gönder, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi'nde yer alan tiyatro topluluğuna katılmıştır.

Burada iki yıl süren eğitimin ardından 2003 yılında Ayışığı Sanat Evi Tiyatro Topluluğu'na dahil olmuştur. Gönder, kariyerine tiyatro ve sahne sanatlarında devam etmektedir.