Ünlü oyuncu Burcu Binici, son dönemde özel hayatı ve kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. DNA testi yaptırmasıyla gündeme geldi. Peki Burcu Binici neden DNA testi yaptırdı? İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Burcu Binici, son dönemde özel hayatı ve kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Binici, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı DNA testi sonucunda Gürcü ve Laz kökenli olduğunu öğrendiğini açıkladı.

Binici, rap sanatçısı Tankurt Manas ile yedi ay süren evliliklerini tek celsede sonlandırdıklarını duyurdu. Bu kısa süreli evlilikleri magazin gündemini uzun bir süre meşgul etmişti. Binici, özellikle son zamanlarda oyunculuğundaki başarılarıyla ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Binici, "DNA testi sonucunda Gürcü ve Laz kökenli olduğumu öğrendim. Kökenlerimin Kafkas bölgesinden geldiğini görmek beni şaşırttı" dedi. Özellikle Türkiye'de azınlık olarak yaşayan Laz ve Gürcü topluluklarına mensup olması, Binici'nin kimlik arayışına da katkı sağladı.