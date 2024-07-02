Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından biri olan Burcu Binici, hem yetenekli performanslarıyla hem de etkileyici güzelliğiyle dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce farklı alanlarda da kendini gösteren Binici, şu anda hangi projelerde yer aldığıyla birlikte izleyicilerin merak ettiği detaylarla gündemde. Peki, Burcu Binici kimdir? Burcu Binici mesleği ne? Burcu Binici kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Burcu Binici, hem başarılı oyunculuk performanslarıyla hem de etkileyici güzelliğiyle dikkat çekiyor.

6 Haziran 1986 tarihinde Rize Hemşinli bir ailenin kızı olarak Erzurum'da doğan Binici, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşmiş ve eğitim hayatına burada devam etmiştir.

Genç yaşlardan itibaren dans ve müziğe olan ilgisiyle öne çıkan Burcu Binici, şan eğitimi almış ve davul ile nagara çalma becerisi kazanmıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra özel bir bankada çalışmış ve ardından doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi farklı mesleklerde deneyim kazanmıştır.

BURCU BİNİCİ MESLEĞİ NE?

Liseyi bitirdikten sonra bir süre özel bir bankada çalışmış, daha sonra doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çeşitli işlerde deneyim kazanmıştır. Anadolu Ateşi'ndeki bir hocanın keşfiyle dans ekibine katılmış ve bir süre bu ekipte yer almıştır. 2007 yılında Meral Okay'ın teklifiyle "Bir Bulut Olsam" dizisinde Gülengül karakterini canlandırarak televizyon dizilerindeki kariyerine adım atmıştır. Daha sonra "Söz" dizisinde Ceren karakteriyle ön plana çıkmıştır. Ancak uzun bir süredir herhangi bir dizi projesinde yer almamaktadır. 6 Haziran 1986 yılında dünyaya gelen Burcu Binici, 2024 yılı itibariyle 38 yaşındadır.