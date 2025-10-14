Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinden "Atik Ailesi", milyonlarca takipçisinin merakını çeken bir başarıya imza attı. Kamp ve yaşam videolarıyla tanınan ailenin kurucusu Burcu Atik, Bolu'da ödediği rekor gelir vergisi ile iş dünyasının bile önüne geçti.

Burcu Atik Kimdir?

"Atik Ailesi" YouTube kanalının kurucularından olan Burcu Atik, eşiyle birlikte ürettiği kamp, doğa ve günlük yaşam videolarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Burcu Atik Yaşı Kaç?

Hakkında detaylı kişisel bilgi olmamasına rağmen, Burcu Atik'in 30'lu yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. Basına yansıyan bilgilere göre, Burcu Atik kanalın sadece yüzü değil, aynı zamanda video kurgu, içerik stratejisi ve teknik yönetim gibi kritik alanları üstlenen kişi konumunda.

Atik Ailesi Abone Sayısı Ne Kadar?

Aile, YouTube'da 4 milyondan fazla aboneye sahipken, Instagram'da da 2,5 milyonu aşan bir takipçi kitlesine hitap ediyor.

Atik Ailesi'nin toplam serveti bilinmemekle birlikte, elde ettikleri gelir, ödedikleri vergi miktarıyla somutlaştı.

Atik Ailesi Ödediği Vergi Ne Kadar?

Burcu Atik, 2024 yılındaki geliri üzerinden 8 milyon 206 bin 621 lira gelir vergisi beyan ederek Bolu'nun vergi rekortmeni oldu. Bu miktar, Burcu Atik'in vergi mükellefi olarak beyan ettiği yıllık kazancının büyüklüğünü kanıtlıyor.