1979 yılında Ankara'da doğan Gözlüklü, 46 yaşında.
1996'da Özel Yükseliş Koleji'ni bitirdi ve 2000'de ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü tamamladı.
Başkent Üniversitesi'nde Muhasebe Finansman alanında doktora yaptı.
2001'de Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladığı kamu kariyeri boyunca Maliye Bakanlığı'nda 10 yıl süreyle Hesap Uzmanı görevinde bulundu.
2008-2010 arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nda Genel Sekreter olarak çalışarak uluslararası muhasebe standartlarının Türk mevzuatına adaptasyonunda liderlik etti.
Ne İş yapıyor?
Centrum Grubu Kurucusu
ETL Global Türkiye Temsilcisi
Koç Holding Deneyimi
Fenerbahçe Yeri Kimdir?
Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Centrum Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, iş dünyasındaki başarıları ve liderlik vizyonuyla öne çıkıyor.