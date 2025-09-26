Burç Kümbetlioğlu Nereli ve Kaç Yaşında?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Burç Kümbetlioğlu, 1 Ocak 1980 tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Bazı kaynaklarda doğum tarihi 14 Eylül 1980 olarak da geçmektedir. Oyuncu, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra üniversite için Zonguldak’a taşınmıştır.

Eğitim Hayatı ve Oyunculuğa Başlama Süreci

Kümbetlioğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisansını da başarıyla tamamlamış, ardından İstanbul’a yerleşerek oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında “Hanımın Çiftliği” dizisiyle adım atmıştır.

Burç Kümbetlioğlu Hangi Dizilerde Oynadı?

Burç Kümbetlioğlu, bugüne kadar birçok televizyon dizisinde rol almıştır. En bilinen yapımlar arasında şunlar yer almaktadır:

Hanımın Çiftliği (2009) – İlk oyunculuk deneyimi

Anneler ile Kızları (2011)

Sen de Gitme (2011)

Veda (2012)

Ben Onu Çok Sevdim (2013)

Çırağan Baskını (2014)

Eve Dönüş (2015)

Milat (2015)

Payitaht Abdülhamid (2020)

Akıncı (2021)

Kuruluş Osman (2022-günümüz)

Maske (2023)

En dikkat çekici rolü ise Fox TV’nin sevilen dizisi “Savaşçı”da canlandırdığı Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat karakteridir.

Hangi Filmlerde Rol Aldı?

Sinema dünyasında da aktif olan Burç Kümbetlioğlu’nun yer aldığı bazı filmler şunlardır:

Kanal-i Zasyon (2009)

Biz Babasız Büyüdük (2012)

Ayhan Hanım (2014)

Kırımlı (2014)

Market (2014)

Tabula Rosa (2016)

Hayati Tehlike (2016)

Sarıkamış Çocukları (2017)

Ayla (2017)

Maske: Nezaketle Tebessüm (2023)

Son Şarkı: Ahmet’in Türküsü (2024)

Burç Kümbetlioğlu Hangi Karakterleri Canlandırdı?

Oyunculuğunda geniş bir karakter yelpazesi bulunan Kümbetlioğlu, tarihi yapımlardan aile dramalarına, aksiyon dizilerinden biyografik filmlere kadar birçok farklı rolde izleyici karşısına çıktı. En bilinen karakterleri arasında:

Bayram Bayat – Savaşçı

Celal Hoca – Kuruluş Osman

Deli İbo – Maske (2023)

Yüzbaşı Ahmet – Sarıkamış Çocukları

Zabit Bey – Ayla

Sosyal Medya Ve Kısa Film Kariyeri

Burç Kümbetlioğlu, sosyal medya platformlarında aktif bir isimdir. Özellikle Instagram üzerinden projeleri, sahne arkası anları ve tiyatro çalışmalarını takipçileriyle paylaşmaktadır. Ayrıca birçok kısa filmde de yer alarak bağımsız yapımlara destek vermektedir.