Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi, sadece estetik zenginlikleriyle değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çeken yeşil bir hazine niteliğinde. İlçe, diğer bölgelere kıyasla daha fazla yağış aldığı için doğal bitki örtüsüyle kaplı, zengin orman alanlarına sahip.

Akdağmadeni ormanları, sarıçam, ardıç, yabani fındık, alaç ve palamut gibi çeşitli ağaç türlerini barındırarak Yozgat genelinde en geniş orman alanına sahip bölge olarak öne çıkıyor. İlçenin toplam yüzölçümünün yüzde 32,5’i ormanlarla kaplı olup, bu oran Türkiye ortalamasının (yüzde 13,6) ve İç Anadolu Bölgesi ortalamasının oldukça üzerinde.

Yüksek rakım ve İç Anadolu’ya kıyasla geçiş iklimine sahip olan Akdağmadeni’nin orman yüzdesi, son yıllarda tarla açmaları nedeniyle yüzde 32’ye kadar düşmüş olsa da bölgedeki dağlık alanlarda yerleşim yerlerinin azlığı, ormanların varlığını sürdürmesine olanak tanıyor. Ormanların yüzde 65,6’sı koru, yüzde 34,4’ü ise baltalık ormanlardan oluşuyor. Yayvan yapraklı ve iğne yapraklı ormanlar da ilçede görülen diğer orman türleri arasında.

DOĞANIN GENÇ YÜZÜ: AKDAĞMADENİ ORMANLARI

Akdağmadeni ormanlarının büyük bir kısmı genç yaştaki sarıçam ağaçlarından oluşuyor. Ortalama 10-15 metre yüksekliğindeki bu ağaçlar, ilçenin doğal zenginliğini simgeliyor. Türkiye’de sadece bu ilçede bulunan karamaz ağacı da bu ormanlarda göze çarpıyor. Bunun yanı sıra, özel olarak yetiştirilen elma, armut, erik, vişne, şeftali ve kayısı ağaçları da bu doğa cennetini süslüyor.

Ormanlar, eski Rum ve Ermeni evlerinden kalan asırlık ceviz ağaçlarına da ev sahipliği yapıyor. Koruma altında olan bu ceviz ağaçları, Akdağmadeni’nin doğal mirasını gelecek nesillere taşıyor. İlçenin popüler mesire yerlerinden biri olan Kadıpınarı, serinletici etkisi ve temiz havasıyla yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Kaynak suyu ile ünlü bu bölge, özellikle hafta sonları ve bayramlarda yoğun ilgi görüyor.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE YABAN HAYATI

Akdağmadeni ormanları, zengin yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Kızıl geyikler, kurt, ayı, vaşak ve domuz gibi hayvanlar, bu ormanların başlıca sakinleri arasında. Ayrıca, İç Anadolu’nun ciğeri niteliğindeki bu bölgede birçok endemik bitki türü de yetişiyor. Doğal su kaynakları bakımından zengin olan ormanlarda akan dereler ve doğaseverler tarafından inşa edilmiş güzel çeşmeler bulunuyor.

DOĞANIN KALBİNDEKİ SAKLI CENNET

Akdağmadeni ormanları, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin yaban hayatı ve su kaynaklarıyla da büyülüyor. İlçenin doğusundaki dağlık alanlarda yoğunlaşan bu ormanlar, bölge sakinlerine yaz aylarında serinletici bir ortam sunuyor. Her mevsimde farklı güzellikler sunan Akdağmadeni ormanları, ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Bu doğal cennet, sadece Akdağmadeni’nin değil, aynı zamanda Yozgat’ın da doğa turizmi açısından ne denli önemli bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

*Fotoraflar Mehmet Doğan'a ait