1977 doğumlu Burak Zafer Sırmaçekici, yemek tutkusuyla tanınan ünlü bir Türk şeftir. Sosyal bilimler üzerine üniversite eğitimi aldıktan sonra reklam yazarlığı yapan Sırmaçekici, yemeğe olan ilgisiyle mutfak dünyasına adım atmıştır.

Sırmaçekici, İstanbul Maslak'taki Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı ve ardından New York'ta ünlü Annisa restoranında stajyer olarak çalıştı. Türkiye'ye döndüğünde Anjel adlı restoranda şef ve işletmeci olarak görev aldı. Bu süreçte özel mekânlarda şeflik yaparak yeni tarifler ve reçeteler geliştirdi.

Burak Zafer Sırmaçekici, İstanbul Etiler'de ortağı Tülin Bozüyük ile birlikte "Lokanta Armut" adını verdikleri bir lokanta açtı. Koyu bir Beşiktaş hayranı olan Sırmaçekici, halen bekardır.

Sırmaçekici, 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Kanal D’de yayınlanan "Evim Lokanta" programının sunuculuğunu yapmaktadır.

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