Genç yaşına rağmen televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren oyuncu, kariyerine çocuk yaşta adım attı. Peki, Burak Yörük kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve hangi projelerde rol almıştır?

26 Mayıs 1995'te İstanbul’da doğan Burak Yörük, küçük yaşta oyunculuğa başlayan genç kuşak isimler arasında yer alıyor. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Yörük, Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerine henüz çocukken, 2002 yılında ekranlarda yer aldığı yapımlarla başladı.

İlk yıllarında Sırlar Dünyası, Biz Boşanıyoruz ve Ben Onu Çok Sevdim gibi dizilerde rol alan Yörük, hem çocukluk hem de gençlik döneminde televizyon projelerinde istikrarlı bir şekilde yer aldı.

"Taşacak Bu Deniz"İn Oruç’u Kimdir?

Burak Yörük, TRT'nin yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veriyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in üstlendiği dizide; Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal ile başrolleri paylaşıyor. Karadenizli iki düşman ailenin hikayesini anlatan dizide Yörük, karakterinin iç çatışmaları ve sert mizacıyla dikkat çekiyor.

Kaç Yaşında?

Burak Yörük 30 yaşında. 26 Mayıs 1995 doğumlu oyuncu, İstanbul'un Göztepe semtinde dünyaya geldi ve burada büyüdü. Hem şehirle hem de kültürüyle güçlü bir bağı olduğunu sık sık dile getiren Yörük, İstanbul'un enerjisinin sanat hayatına da yansıdığını söylüyor.

Kariyeri Nedir?

Burak Yörük'ün kariyeri, genç yaşına rağmen oldukça zengin. Çocukluk yıllarından itibaren kamera karşısında yer alan oyuncu, 2017 yapımı "4N1K" filmiyle geniş kitlelere ulaştı. Filmde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri, Yörük'ün kariyerinde dönüm noktası oldu.

Bu başarıyı, dizinin uyarlaması "4N1K İlk Aşk" ve devam projeleri "4N1K 2" ile sürdürdü.

Sonraki yıllarda "Baraj", "Aşk Mantık İntikam" ve "Seversin" gibi dizilerde başrol oynayarak televizyon dünyasında kalıcı bir yer edindi. Romantik komediden drama kadar farklı türlerdeki performansları, izleyici ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Oyunculuk Ve Sinema ’ya Etkisi

Burak Yörük, kamera karşısındaki doğal duruşu ve genç enerjisiyle tanınıyor. Sosyal medyada da aktif bir isim olan oyuncu, özellikle genç hayran kitlesiyle güçlü bir iletişim kuruyor.

Her rolünde farklı bir yönünü ortaya koyan Yörük, kariyerini hem televizyon hem sinema projeleriyle sürdürmeye devam ediyor.