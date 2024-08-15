Çorlu’da yaşayan 35 yaşındaki Burak Taşdelen, evinde ölü olarak bulundu. Olayın detayları merak ediliyor. Peki, Burak Taşdelen kimdir? İşte ayrıntılar…

KEŞANLI BURAK TAŞDELEN KİMDİR?

Çorlu'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Keşanlı Burak Taşdelen, eşi Sema Taşdelen tarafından evinde hareketsiz yatarken bulundu. İddiaya göre, Burak Taşdelen, oğlu Umay Taşdelen’i parka gönderdikten sonra eve dönen eşi tarafından ölü olarak bulundu. Hemen olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Burak Taşdelen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAYIN ARDINDAN CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Burak Taşdelen’in cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Ailesi tarafından teslim alınan cenaze, bugün ikindi namazının ardından Saray Avluları Camii’nde kılınan cenaze namazıyla Asri Mezarlık’ta defnedildi.

Burak Taşdelen, Astsubay Yılmaz Taşdelen ve öğretmen Neşe Taşdelen’in oğluydu. Aynı zamanda MHP eski İlçe Başkanı Hüseyin Zümbül’ün damadı olan Taşdelen, genç yaşta vefatıyla ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.