1988 yılında Elazığ’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı.

2010’da İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2011 yılında avukatlık ruhsatını ve noterlik belgesini aldı.

İş hayatına henüz öğrenciyken 1988’de faaliyete geçen aile şirketi Soylu Evliyaoğlu Turizm’de başlayan Burak Soylu, 2010 yılında tam zamanlı yönetici olarak şirketin yönetimine geçti.

Farklı disiplinlerdeki bilgi birikimi, vizyonu ve geliştirdiği özgün projelerle aile şirketlerine yeni bir dinamizm kazandırırken, bir yandan da yeni yatırım alanları arayışına girdi.

Üniversite yıllarında projelendirdiği BiletDükkanı.com platformunu, aldığı KOSGEB proje desteğiyle 2012 yılında hayata geçiren Soylu, daha sonra enerji ve bilişim sektörlerinde de yatırımlara başladı.

Yatırımları teknoloji alanında büyüten Burak Soylu, 2019 yılında şirketleri Har Group çatısı altında yeniden yapılandırdı.

Sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışmalara katılan Burak Soylu, yoğun iş hayatının yanında küçük yaşlardan beri tutkusu olan müzikle de bağını hiç koparmadı.

Farklı enstrümanları icra edebilen Soylu’nun kendisine ait çok sayıda bestesi de bulunuyor.