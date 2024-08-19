Burak Kızılhan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Burak Kızılhan kimdir? İşte detaylar…

BURAK KIZILHAN KİMDİR?

1984 doğumlu Burak Kızılhan, eğitim hayatına Şişli Terakki İlkokulu’nda başladı ve Fransız Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimini Londra, İngiltere'deki Hertfordshire Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Kızılhan, mühendislik yönetimi alanında yüksek lisansını Brunel Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

Yönetici eğitimini ise Boston'daki prestijli Harvard Business School’da finans alanında tamamladı.

Kızılhan, başarılarıyla adından söz ettiriyor ve Fortune Türkiye’nin “Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici” listesine seçildi.

Londra’da iki yıl boyunca Schneider Elektrik’te mühendislik yönetimi üzerine çalıştıktan sonra, 2010 yazında aile şirketine katıldı.

Şu anda şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin yönetiminden sorumlu.

Ayrıca, Burak Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri olarak spor dünyasında da önemli bir rol üstleniyor.

Burak Kızılhan , Fenerbahçe Genel Sekteridir.