Ahmet Burak Erdoğan, Türk iş insanı ve armatördür. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğludur.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Burak Erdoğan, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı. Burslu olarak Londra'da ekonomi eğitimi aldı. Kasımpaşa Asker Hastanesi'nden aldığı raporla askerlikten muaf tutuldu.

23 Şubat 2001 tarihinde Sema Ketenci ile evlenen Ahmet Burak Erdoğan'ın nikah şahitleri arasında Recai Kutan ve Muhsin Yazıcıoğlu yer aldı.

Ahmet Burak Erdoğan, babasının hissedarı olduğu Ülker'le bağlantılı Yenidoğan Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kadrosunda görev aldı. Babasının hisselerini satmasının ardından, 10 Nisan 2006 tarihinde amcası ve halasının eşi ile birlikte Turkuaz Denizcilik şirketini satın aldı ve adını Bumerz Denizcilik olarak değiştirdi. 19 Ocak 2007'de Mecit Mert Çetinkaya ile MB Denizcilik şirketini yüzde 50 ortaklıkla kurdu. İlk gemisi Safran 1'i 2 milyon 350 bin dolara satın aldı. 2012 yılında Eternal Confidence isimli gemiyi 10 milyon 500 bin dolara alarak adını Sakarya olarak değiştirdi. Daha sonra G. İnebolu, Cihan ve Bosna isimli gemileri filosuna kattı. 2013 yılında Pretty isimli altıncı gemisini filosuna dahil etti.

TRAFİK KAZASI

11 Mayıs 1998 tarihinde Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde ses sanatçısı Sevim Tanürek'e çarparak ölümüne sebep oldu. Kazadan hemen sonra, kazanın yapıldığı cadde belediye tarafından temizlendi, fren izleri ortadan kaldırıldı. Sevim Tanürek'in eşi, olayın ardından çeşitli baskılara maruz kaldıklarını belirtti. Trafik raporunda Burak Erdoğan'ın kusur oranı 3/8 olarak tespit edilse de, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda kusursuz bulundu. Mahkeme sonucunda, Burak Erdoğan'a 3 ay hapis cezası verildi ve bu ceza paraya çevrildi. Kazanın ardından tutuklanmayan Burak Erdoğan, İngiltere'ye gitti.

Bu olayda Sevim Tanürek'in ailesi Burak Erdoğan'dan şikayetçi oldu, ancak daha sonra şikayetlerini geri çektiler.