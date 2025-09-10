Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen genç iş insanı Burak Ateş, eski Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile yaşadığı ilişki ve lüks yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

İş dünyasındaki başarılarıyla "Türkiye'nin 40 Yaş Altı En Güçlü CEO'ları" listesine giren Ateş'in hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatı dikkat çekti.

Burak Ateş, 37 yaşında genç bir iş insanı. Özellikle eski Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile yaşadığı ilişki ve lüks yaşam tarzı, kendisinin hem özel hem de profesyonel hayatını son zamanlarda fazlasıyla gündeme taşıdı.

Burak Ateş Kimdir?

Burak Ateş, 7 Şubat 1988'de Trabzon'da doğmuştur. Çocukluk yıllarını Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçiren Ateş, Lise eğitimini tamamladıktan sonra ABD ve Kanada'da dil eğitimi aldı. Üniversite öğrenimini ise 2007-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nde bitirdi.

Ateş, kariyerine genç yaşta başladı ve kısa sürede önemli pozisyonlara geldi.

2013 yılında kurulan bu grubun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Şirket; plastik hammadde, kimya, gübre, tarım, lojistik ve inşaat gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Diğer Şirketleri: Aynı zamanda Standart Doğalgaz Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve 2017-2021 yılları arasında Smart Technology'nin eski CEO'su olarak da görev yaptı.

İş dünyasındaki başarıları, onu 2022 yılında "Türkiye'nin 40 Yaş Altı En Güçlü CEO'ları" listesine taşıdı.

Şevval Şahin İle İlişkisi

Ateş, daha önce iş insanı Mehmet Cengiz'in kızı Hülya Cengiz ile evliydi. 2011 yılında gerçekleşen bu evliliğe, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da nikah şahitliği yaptığı bu evlilikten iki çocuğu var.

Ateş, 2024 yazında 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile yeni aşka yelken açtı. İtalya'da kutladıkları birinci yıl dönümleri, Şahin'in sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu. Lüks otomobiller, özel üretim Dior motosiklet hediyesi ve Paris'te düzenlenen bir milyon dolarlık doğum günü partisi iddiaları, bu ilişkinin magazin gündemindeki yerini sağlamlaştırdı. Her ne kadar ikili resmi bir açıklama yapmasa da, magazin kulislerinde ilişkinin oldukça ciddi olduğu düşünülüyor.