Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in yeni kampanya dönemine yönelik hazırlıklara başladığını açıkladı.

Bünyesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nı da barındıran Kayseri Şeker’de yeni kampanya dönemine yönelik hazırlıklar başladı.

Başkan Akay, Türbin ve Kazan dairesinde sürdürülen hazırlıkları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi.

Hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akay, “Değerli evlatlarımızın yüksek moral ve motivasyonla başarılı ve verimli çalışmalarını büyük bir memnuniyetle gözlemledik. Allah hayırla başlamayı ve hayırla sonuçlandırmayı nasip eylesin. Bütün çalışanlarımızın ellerine ve yüreklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Yeni kampanya dönemi için fabrikanın teknik altyapısında yapılan çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğü belirtildi.