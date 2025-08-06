"İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" ile gayrimenkuller güvence altına alınabiliyor.

Sahte Bilgiler, Gerçek Tehlike

Sahte diploma ve sahte vatandaşlık skandallarının ardından bu kez de tapular üzerinden dolandırıcılık riski gündeme geldi. Kimlik bilgilerinin sızdırılması sonucu vatandaşların tapulu taşınmazlarının, kendilerinden habersiz bir şekilde el değiştirme ihtimali ortaya çıktı.

Milli Emlak gibi kurumlardan sızdırıldığı iddia edilen kişisel veriler, dolandırıcıların eline geçebiliyor. Bu bilgilerle tapu müdürlüklerinde sahte işlemler yapılabildiğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşlara ücretsiz ve etkili bir önlem olan "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi"ni uygulamalarını öneriyor.

Uzmanlardan Uyarı: “Eviniz Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Satılabilir”

Son yıllarda artan dijital dolandırıcılık yöntemleri, özellikle kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle ciddi güvenlik açıkları oluşturuyor. Uzmanlara göre tapular da bu tehlikenin hedefinde.

Kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerce kullanılmasıyla, tapu müdürlüklerinde sahte satış işlemleri yapılabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına, vatandaşların e-Devlet üzerinden sadece birkaç dakikada alabilecekleri güvenlik önlemi bulunuyor.

e-Devlet Üzerinden 3 Adımda Tapu Kilitleme

“İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” ile taşınmazlarınız için işlem engeli koymak mümkün. İşte izlenmesi gereken adımlar:

www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama çubuğuna “Web Tapu” yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetine tıklayın.

Sol menüdeki “Beyan İşlemleri” sekmesine girin. Buradan “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” seçeneğini işaretleyerek, adınıza kayıtlı taşınmazlar için işlem engeli koyabilirsiniz.

Güvence Altına Alın: Ücretsiz ve Etkili Önlem

Sisteme girilen beyan sayesinde, ilgili taşınmazla ilgili herhangi bir işlem yapılamıyor. Bu da gayrimenkul sahiplerine ekstra bir güvenlik katmanı sunuyor.

Uzmanlar, özellikle son dönemde artan veri sızıntıları ve dolandırıcılık vakaları göz önüne alındığında, tüm vatandaşların bu işlemi vakit kaybetmeden gerçekleştirmesini öneriyor.

"İşlem Yapılmaz Beyanı", ileride taşınmazla ilgili işlem yapılmak istenmesi durumunda beyanın kaldırılmasıyla devre dışı bırakılabiliyor.