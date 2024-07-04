Yozgat Valiliği, yaptığı paylaşımda, trafikte cep telefonu kullanımının kaza riskini artırdığına dikkat çekerek trafikte cep telefonu kullanımı tehlikesi hususunda sürücüleri uyardı.

Valilikten yapılan paylaşımda, “Trafikte seyir halindeyken sosyal medya ile ilgilenmek veya cep telefonu ile konuşmak önüne geçilemeyen sonuçlara sebep olabilir” denildi.

HER ŞEYDEN ÖNCE SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU!

Paylaşımın devamında: “Eğer trafikteyseniz ve cep telefonu ile konuşmanız gereken acil bir durum var ise lütfen aracınızı öncelikle uygun bir yere park edin ve sonrasında görüşmenizi yapın. Trafikte araçla seyir halindeyken cep telefonuyla arama yapmak, çalan telefona cevap vermek, numara çevirmek gibi davranışlar sürücünün dikkatinin dağılmasına, konsantrasyonunun bozulmasına neden olarak kazalara yol açabileceği hususunda uyaran uzmanlar, trafikte aracın güvenli bir şekilde yol almasının her şeyden önce sürücünün sorumluluğu altında olduğuna dikkat çekiyor” ifadelerine yer verildi.