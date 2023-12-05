Tahmini Okuma Süresi: dakika

Trafik kurallarına uymayan sürücüler, yaklaşan 2024 yılında ciddi bir uyarıyla karşı karşıya. Milyonlarca sürücüyü etkileyen son haberlere göre, trafik cezalarında yapılacak düzenleme ile hız sınırları aşma, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama gibi ihlallerde ciddi artışlar bekleniyor. Bu yeni düzenleme, trafik güvenliğini artırmayı ve sürücüleri daha fazla caydırmayı amaçlıyor.

Özellikle hız sınırlarını aşan, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan ve alkollü araç kullanımı gibi ciddi ihlallerde bulunan sürücüler, 2024'te karşılaşacakları cezalarla ilgili hazırlıklı olmalı. Yapılan düzenlemelerle birlikte, hız sınırları, kırmızı ışık, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanımı gibi ciddi ihlallerde uygulanacak cezalar, önceki miktarlara göre 4-10 kat artırılacak.

Örneğin, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, yeni düzenleme kapsamında 951 TL ceza ödemek durumunda kalacaklar. Aynı şekilde, hız sınırlarını yüzde 10 ila 30 arasında aşan sürücüler için de 951 TL cezası uygulanacak. Ancak hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşan sürücüler, ceza olarak 4.064 Türk Lirası ödemek zorunda kalacaklar. Alkol tespiti yapılan sürücüler ise ilk kez yakalandıklarında 4.064 TL ceza ödemek zorunda olacaklar.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, trafik kurallarına uyum konusunda daha fazla dikkat ve sorumluluk gerekecek gibi görünüyor.