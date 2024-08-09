Son dönemde sıkılaştırılan düzenlemelerle birlikte IBAN tabanlı ödemelerde ciddi yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bankalar ise bu süreçte kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmak için yeni bir özellik geliştirdi: "ÖDEME İSTE" butonu. İşte detaylar...

Son zamanlarda IBAN üzerinden yapılan ödemelere getirilen sert yaptırımlar gündemdeyken, bankalar mobil uygulamalarında kullanıcıların ödeme taleplerini daha pratik bir şekilde yapabilmeleri için "ÖDEME İSTE" butonunu tanıttı. Bu yenilik, ödemelerin hızını ve kolaylığını artırsa da, güvenlik uzmanları bu özelliğin potansiyel suistimallere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yeni özellik sayesinde, kullanıcılar IBAN numarasını bildikleri kişi veya firmalardan doğrudan ödeme talep edebiliyor. Kullanıcı, belirlediği tutarı girip alıcı olarak kendi hesabını tanımlıyor. Talebi alan kişi ise banka uygulamasına giriş yaparak bu talebi mesaj olarak görüyor ve onayladığı anda belirtilen tutar, talep eden kişinin hesabına anında aktarılıyor.

Hile Denetimi ve Adli Muhasebe Uzmanı Fikriye Aslan, bu yeni ödeme yönteminin ciddi güvenlik riskleri taşıdığını vurguluyor. Aslan, bankaların bu uygulamayı ne kadar test ettiklerinin belirsiz olduğunu ve bu yeniliğin neden bu kadar hızlı yayıldığını sorguluyor. "Bankalara güvenmek önemli, ancak kötü niyetli kişilere karşı da dikkatli olmalıyız" diyerek kullanıcıları uyanık olmaya davet ediyor.

35 yıllık deneyime sahip olan Aslan, suistimallerin insan doğası gereği bitmeyecek bir sorun olduğunu belirterek, "Teknolojiye aşina olmayan vatandaşlarımız büyük risk altında. Sistemlere güvenmeliyiz, ancak kötü tasarlanmış sistemler her zaman kötü niyetli kişilerin hedefi olacaktır" diye ekliyor.

Bu yeni özellik, kullanıcılar için pratik bir çözüm sunarken, güvenlik konusunda da dikkatli olunması gereken bir dönemin kapılarını aralıyor.