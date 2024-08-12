Son dönemde bankaların otomatik ödeme talimatlarına uyguladığı faiz oranlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Daha önce 2 TL olan hizmet bedeli, yeni düzenlemelerle birlikte 2.5 TL'ye yükseldi. Bu artış, bankalar arasında değişiklik göstererek yüzde 2.49 ile 4.42 arasında farklılık gösteriyor.

Vatandaşlar, bu artışlardan cep telefonlarına gelen bilgilendirme mesajları aracılığıyla haberdar edildi. Otomatik ödeme talimatı vermeye devam eden tüketiciler, yeni oranlar nedeniyle ek maliyetlerle karşı karşıya kalacaklar. Bu durum, özellikle yüksek faturalarla mücadele eden kullanıcılar için ekstra bir maliyet oluşturuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bankaların komisyon gelirleri bu yılın ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 158 oranında büyük bir artış gösterdi. Bankalar, bu yeni düzenlemeleri SMS ve internet siteleri aracılığıyla müşterilerine duyurdular.

FATURA ÖDEMELERİNDE EK ÜCRETLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Örneğin, 1000 TL tutarındaki bir fatura için ödenmesi gereken ek ücret, vergiler hariç en düşük 24.9 TL, en yüksek ise 44.2 TL arasında değişiyor. Vergiler dahil edildiğinde ise 953 TL’lik bir fatura için 42.31 TL, 118 TL’lik bir fatura için ise 5.23 TL işlem faizi hesaplanıyor. Bu ek maliyetler, tüketicilerin bütçelerini daha da zorlayacak gibi görünüyor. Artan zamlarla birlikte bu tutarlarda yeni artışların da yolda olduğu belirtiliyor.