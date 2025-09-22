Alınan bilgiye göre, bunalıma giren 59 yaşındaki S.Ö., Terme Irmağı üzerinde bulunan köprünün temelindeki kayalıklardan kendini suya bıraktı.

Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Samsun’da Terme ilçesinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

İtfaiye ve Terme Arama Kurtarma (TAKE) ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sudan hafif yaralı olarak çıkartılan kadın, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.