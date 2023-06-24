Bir görevi daha tamamladıklarını aktaran Belediye Başkanı Yalçın, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Bulvarda yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında yaptıkları yenilikleri madde madde açıklayan Yalçın, “Kanserojen asbestli içme suyu hatlarını sökerek yeni içme suyu hattı yaptık. İçme suyu hattı abone bağlantılarını yeniledik. Kanalizasyon hattıyla ilgili sorunlu bölgelerde yenileme çalışmaları yaptık. Yağmur suyu drenaj hatları çektik. Kamyoncular Kooperatifi yanından geçen keskin virajı köprü ve dere yatağını yeniden düzenleyerek daha kullanışlı hale getirdik. Bölgede Türk Telekom ile ortak çalışmalar yürüterek havai telefon ve internet hatlarını yer altına alıp fiberoptik hatlar ile değiştirdik. ÇEDAŞ ile koordineli bir şekilde çalışılarak eksiklikleri giderdik. Kaldırımları yeniledik. Sıcak asfalt çalışması yaptık. Zahmetsiz rahmet elbette olmaz. Zahmete katlanıp çalışmalar sürecinde büyük bir anlayış gösteren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi