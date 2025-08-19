Çiftçi, tarlada insan kafatası, kemik parçaları, kıyafetler ve ilaç kutuları bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Kimlik tarladaki kıyafetlerden çıktı

Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede kemiklerin yanında bulunan kıyafetlerde bir kimlik tespit edildi. İlk belirlemelere göre kemik parçaları ve kimlik, Samsun’un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Cafer Ak’a ait çıktı.

Kimlik bulgusunun ardından olay yeri genişletilerek tarla adeta didik didik arandı. Toplanan kemik parçaları ve buluntular, DNA testi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Olayla ilgili Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı adli tahkikat başlatıldı. Cafer Ak’ın ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor beklenecek.

Olayın duyulmasıyla birlikte Konaklı Köyü’nde büyük bir tedirginlik yaşandı. Köy sakinleri, uzun süredir kayıp olan şahsın kemiklerinin köy arazisinde bulunmasının kendilerini şaşırttığını belirterek, olayın aydınlatılmasını istedi.